Fedez e Chiara Ferragni, la posizione ambigua postata sui social. La nota coppia si lascia andare a un momento di complicità e fa parlare di sé.

Fedez e Chiara Ferragni in posizione ambigua: la coppia, colta in un momento di complicità, fa parlare di sé sul web. L’autoironia dei “Ferragnez” coinvolge i fan e attira i commenti.

Fedez e Chiara Ferragni in posizione curiosa

I “Ferragnez” sono fra le coppie più chiacchierate del web. I due influencer condividono sui social ogni momento della propria vita, sia di quella pubblica, ma soprattutto di quella privata. Viaggi, avventure, i momenti con il figlio Leone, le riunioni di famiglia… Fedez e Chiara Ferragni sono spesso criticati per questo, ma è proprio la quotidianità della coppia che la rende amata sul web. I giovani sposini si divertono scherzando l’uno con l’altro, prendendosi in giro e ritraendosi in situazioni anche “imbarazzanti”.

L’ultimo video che ha fatto parlare dei due è stato postato dallo stesso rapper nelle sue storie Intagram e immediatamente condiviso dalla moglie.

I “Ferragnez”, in trasferta sul Lago Maggiore per una giornata con gli amici, si sono lasciati andare ad un momento di complicità. Nel video Chiara corre incontro al marito e gli salta in braccio a gambe aperte. Fedez si fa scappare un’imprecazione e appare in evidente difficoltà nel sorreggere la moglie.

Lo stesso rapper ha condiviso un fermo immagine del video, che ha divertito i follower della coppia per l’impressione discutibile. Fedez e Chiara Ferragni appaiono in una posizione ambigua, che unita all’espressione di lui farebbe immaginare una situazione intima. Ma i due hanno volutamente postato il video descrivendolo come “Momento romantico“, per ironizzare sull’ambiguità delle immagini.

I commenti alla coppia

I siparietti dei “Ferragnez”, che mostrano la coppia in momenti scherzosi, sono molto amati dai fan. Tuttavia, Fedez e Chiara sono spesso oggetto anche di commenti negativi. Ha fatto notizia la recente critica da parte di Antonella Elia, che ha parlato di loro nella casa del Grande Fratello Vip.