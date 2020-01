GF Vip, Adriana Volpe contro Antonella Elia: “Non mi interessa”

Antonella Elia ha fatto dei commenti al vetriolo su Carlotta Maggiorana, ma Adriana Volpe non sembra proprio averli graditi.

A poche ore dalla nomination di Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez, nella casa del Grande Fratello Vip è sempre più evidente l’antipatia reciproca tra Adriana Volpe e Antonella Elia che hanno discusso proprio per via della gieffina finita in nomination.

Adriana Volpe contro Antonella Elia

Antonella Elia è decisamente il personaggio di questa edizione del Grande Fratello Vip che, nel bene o nel male, sta facendo discutere di più. L’attrice non ha nascosto di avere una spiccata antipatia nei confronti di Fernanda Lessa e forse è rimasta dispiaciuta del fatto che la top model non sia finita in nomination perché, per quanto riguarda Carlotta Maggiorana, ha speso solo parole infuocate.





Adriana Volpe ha provato a difendere la collega che, nei giorni che la separano dal verdetto finale, ha dichiarato di essere intenzionata a farsi conoscere di più dai suoi compagni d’avventura.

Antonella Elia ha replicato al vetriolo: “Quattro giorni sono pochi, avrei preferito conoscerla prima”. Le parole di stizza della conduttrice hanno infastidito Adriana Volpe, che sgomenta per le sue affermazioni ha dichiarato di “non riconoscerla più”. “Non ci fa una bella figura”, ha detto la conduttrice, visti i commenti piuttosto piccati della collega su Carlotta Maggiorana.

In nomination con lei e Ivan Gonzalez avrebbe dovuto esserci anche Fernanda Lessa, che invece all’ultimo sarebbe stata salvata dagli altri concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Tra la top model brasiliana e Antonella Elia non corre buon sangue, e non è escluso che presto tra le due potrebbe scoppiare presto una vera e propria lite.