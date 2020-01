Luigi Favoloso è in Armenia, la conferma a Pomeriggio Cinque con un video postato dall'imprenditore napoletano sui social.

Luigi Favoloso, dopo essere sparito per quasi un mese, sembrerebbe adesso trovarsi in Armenia. L’ex gieffino ed ex compagno di Nina Moric, ha fatto perdere le sue tracce poco prima di Capodanno. A denunciare la scomparsa era stata Loredana Fiorentino, la madre del ragazzo, che ha poi ritirato la denuncia dopo aver saputo che il figlio stava bene. Ad aumentare l’interesse mediatico sul caso sono state anche le gravi accuse che la sua ex fidanzata, Nina Moric, aveva mosso nei confronti di Luigi Favoloso: ” è stato violento con me e con mio figlio Carlos.” Adesso secondo un video che Luigi Favoloso ha postato sui suoi social sembrerebbe essere in Armenia.

Luigi Favoloso in Armenia: il video sui social

Luigi Favoloso avrebbe postato un video sui suoi social, come conferma Pomeriggio Cinque, che lo ritrae mentre passeggia nella Piazza della capitale dell’ex repubblica sovietica, Erevan.

A conferma della sua locazione c’è il fatto che, nel video, in lontananza, si vede sventolare la bandiera dell’Armenia. Solo qualche giorno fa, l’imprenditore napoletano, sarebbe stato immortalato dai fotografi della celebre rivista di Alfonso Signorini a Locarno, in Svizzera. Le immagini ritraggono Luigi Favoloso all’uscita di un bar nel Ticino. L’aspetto del ragazzo è molto provato e sembra anche dimagrito molto. Secondo alcune indiscrezioni, rilasciate da Dagospia, Luigi Favoloso sarebbe pronto a tornare in Italia per partecipare ad un programma Tv e rilasciare delle dichiarazioni choc.