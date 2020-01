Grande Fratello Vip: lite tra Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa

Un lunedì mattina di fuoco tra Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa, la quale pare non abbia gradito alcuni toni usati dall'ex Madre Natura

Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip si è fatta conoscere per gli accesissimi scontri con Antonella Elia. Una smisurata antipatia reciproca che si traduce in continue liti. Durante l’ultima puntata del reality, stuzzicata dal padrone di casa, l’ex modella brasiliana ha manifestato ancora una volta il forte astio verso la coinquilina. “Peccato che qui non si possono mettere le mani addosso”, ha detto con il sorriso. Di fronte alle molte reazioni stizzite, ha aggiunto: “Scherzavo, non voglio mica sporcarmi”. Non si è fatta attendere la risposta di Antonella. Ferita per le precedenti dichiarazioni contro di lei, toccata nel profondo parlando della sua “solitudine” e della sua infanzia, non ha avuto freni contro la brasiliana: “Mi fai pena. Sei un mostro, non sei una donna.

Sei una strega vestita da donna”.

Adriana Volpa ha cercato di farle riappacificare, ma non c’è stato verso. La Elia non ha dubbi: “Non riuscirai a farmi cambiare idea su Fernanda, mi spiace. Ha detto cose gravi a me e a Licia”. Dello stesso parere la Lessa, che nella mattinata di lunedì 27 gennaio se l’è presa anche con Paola Di Benedetto. Dopo un confronto piuttosto acceso, un abbraccio pone fine alla discussione. Tra le due c’è stata persino un’importante promessa.



Grande Fratello Vip, un nuovo litigio

Una colazione animata per Paola e Fernanda. Mentre la modella brasiliana sorseggiava il suo tè mattutino, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin si è avvicinata a lei per chiederle un confronto. “Quando hai voglia possiamo parlare?”.

Fernanda ha colto l’occasione: “Non mi è piaciuto come mi hai parlato”, ha subito incalzato la brasiliana.

Il riferimento è ai modi con i quali la fidanzata del cantante Fede ha criticato la Lessa, le sue pulizie e la gestione della casa. Paola non ci sta e si difende. A sua detta, non c’è stato nessun tono polemico. Nella discussione si è intromessa anche Carlotta, ex Miss Italia, la quale ha cercato di calmare gli animi delle due concorrenti.

Dopo lo scontro, un abbraccio tra le due sembra sancire il chiarimento. Fernanda sembra essersi particolarmente affezionata alla Di Benedetto. Infatti, le dice: “Sei l’unica che balla con me”.

In definitiva, pace fatta tra Paola e Fernanda, la quale le ha domandato se il suo fidanzato facesse parte del gruppo Benji e Fede. Ricevuta la conferma tanto desiderata, la brasiliana ha spiegato che le sue bambine sono fan sfegatate del duo.

Quindi, ha espresso la volontà di incontrare nuovamente Paola una volta fuori dalla casa: naturalmente insieme alle sue figlie e al fidanzato di Paola.

Sarebbe una sorpresa speciale per le bambine. Per questo motivo, Fernanda ha ribadito di non dimenticarsi del suo invito: tra le due c’è una promessa.