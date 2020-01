Nina Moric ha mostrato su Instagram i lividi che le avrebbe procurato l'ex compagno, Luigi Mario Favoloso: i dubbi dei fan sulla vicenda sono molti.

Luigi Mario Favoloso è tornato alla ribalta replicando alle pesanti accuse a suo carico fatte dall’ex compagna Nina Moric. La modella non c’è stata e, a supporto delle sue rivelazioni sulle presunte violenze dell’ex compagno, ha mostrato alcune foto dei lividi e delle chat sconvolgenti avute con Favoloso prima della sua scomparsa.

La verità di Nina Moric

Nina Moric ha postato via social le foto dei lividi e delle chat avute con Luigi Mario Favoloso, il quale è arrivato persino a scrivere che “avrebbe rischiato di ucciderla” durante una delle loro liti più violente. Sui social in tanti hanno mostrato di non credere alla versione della modella croata così come a quella del suo ex compagno, sparito per circa un mese all’oscuro di tutti dopo i fatti accaduti tra lui e la Moric.

La modella ha dichiarato di aver sporto regolare denuncia contro l’ex gieffino il quale, per il momento, ha negato le accuse nei suoi confronti.

Tra le pesanti ombre gettate dalla modella sul conto dell’ex compagno ci sarebbe anche la presunta violenza da lui fatta al figlio di lei, Carlos Maria, anche lui menzionato all’interno delle chat. “Meno male che mi ero buttata addosso a lui per proteggerlo ma gli hai lasciato il segno sulla fronte”, ha scritto Nina Moric. In tanti si domandano che piega prenderà la vicenda e se davvero finirà – com’è giusto che sia – in tribunale, e sotto attenta verifica delle forze dell’ordine.