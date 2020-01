Matteo Voltolina è scomparso in circostanze sospette: Carla Velli ha dedicato un commovente post a quello che era il padre di suo figlio.

Il 25 gennaio è venuto a mancare Matteo Voltolina, ex compagno dell’ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli. I due hanno avuto un figlio insieme e l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha voluto dedicargli alcune parole.

Carla Velli: il lutto

A Mestre, mentre si trovava in una stanza dell’ostello Anda Venice, Matteo Voltolina è morto. L’uomo aveva 38 anni e per il momento sono in corso delle indagini per stabilire quale sia stata la causa della morte. Sulla scomparsa dell’uomo si è espressa anche Carla Velli, ex compagna da cui Voltolina aveva suo figlio nel 2017. Carla Velli ha manifestato il proprio lutto per la morte dell’ex fidanzato attraverso un post via social in cui ha scritto: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza.

Il senso di impotenza… di tristezza… di incredulità… questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.







I due erano rimasti in buoni rapporti nonostante la separazione, e la notizia della scomparsa di Matteo Voltolina ha generato grande dispiacere sui social, dove in tanti si sono riversati con messaggi di affetto e cordoglio. A rinvenire il corpo dell’uomo sarebbe stato il personale dell’ostello che avrebbe aperto la stanza dopo aver cercato di mettersi in contatto con lui per diverso tempo. Nella stanza sarebbero stati rinvenuti dei farmaci e la procura starebbe indagando per capire se possano essere stati la causa della sua morte.