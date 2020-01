"Meglio questa di nulla. Scusate, sono veramente ipocondriaca". Giulia De Lellis rivela su Instagram la sua paura del coronavirus

Prosegue la psicosi da coronavirus, alimentata anche dai casi diagnosticati in Paesi anche molto distanti dalla Cina, come l’Italia. L’allarme da virus ha invaso ovviamente anche i social network, dove circolano video e foto di persone che, per tentare di proteggersi, stanno utilizzando le mascherine.

Giulia De Lellis con la mascherina in aeroporto

Tra di loro c’è Giulia De Lellis, famosissima su instagram, che posta un selfie indossando una comunissima mascherina per narici e bocca: “Quelle carine erano finite, meglio di nulla“, scrive l’influencer che posa con un’amica. Non sarà una mascherina alla moda, ma almeno ha tranquillizzato la ragazza, poco prima di prendere un volo in aeroporto. Così scrive sul suo profilo instragram: “Meglio queste di nulla. Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo, volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo.

Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi!”

Giulia De Lellis: “sono veramente ipocondriaca”

Uno dei “difetti” – se così possiamo chiamarli- della De Lellis è quello di essere ipocondriaca. L’influencer ne ha sempre parlato sui social, non nascondendo di comportarsi spesso in modo da non prendere nessuna malattia. L’ipocondria della ragazza era emersa anche ai tempi del Grande Fratello Vip. All’interno della casa infatti, Giulia De Lellis aveva pronunciato alcune affermazioni che avevano fatto discutere: “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico che non mi va più”.