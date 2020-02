Dopo aver dichiarato di amare ancora Pago, la redazione del Gf Vip ha permesso a Serena Enardu di entrare nella casa: la reazione di Elga.

Serena Enardu è entrata nella nella casa del Gf Vip durante l’ottava puntata e per i fan è stato un momento commovente: la reazione della sorella Elga è inaspettata. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva dichiarato il suo amore a Pago nelle scorse settimane e anche il cantautore aveva ricambiato. I due, dunque, si amano ancora ed è per questo che la redazione ha permesso a Serena di entrare nel reality. La sua famiglia ha avuto una reazione particolare

Serena Enardu al Gf: reazione di Elga

Durante la diretta dell’ottava puntata del Gf Vip, Serena Enardu è tornata nella casa più spiata d’Italia per riabbracciare Pago. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantautore, infatti, si amano ancora e perciò la donna è tornata all’interno della casa.

La reazione della famiglia di Serena Enardu e in particolare della sorella gemella Elga è sorprendente. Nelle stories pubblicate su Instagram, infatti, si vede chiaramente la commozione negli occhi di Elga, da sempre legatissima alla sorella quasi come un rapporto simbiotico. Anche il marito Diego Daddì ha accolto positivamente il rientro al Gf Vip e con loro tutta la famiglia Enardu.

“Inutile dirvi che siamo felicissimi – ha scritto Elga per spiegare il momento di gioia che stavano vivendo in famiglia -. Siamo qui a casa io, mia madre, mio padre, Tommaso e Diego. Ed abbiamo brindato, abbiamo pianto, ci siamo abbracciati e siamo felicissimi. Finalmente la nostra famiglia si è riunita”. L’abbraccio tra Pago e Serena è stato un momento indimenticabile per molti.