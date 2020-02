Achille Lauro si è spogliato durante la sua performance sul palco del Festival di Sanremo: perché ha compiuto questo gesto?

Protagonista della prima serata del Festival di Sanremo, Achille Lauro si è spogliato sul palco dell’Ariston mentre stava eseguendo il suo brano “Me ne frego”. In molti si sono chiesti i motivi di questo gesto e a chiarire tutti i dubbi ci ha pensato lui stesso sul proprio profilo Instagram. L’artista ha voluto paragonarsi a San Francesco che in una celebre opera di Giotti “si spoglia dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà“.