Lorenzo Battistello ricorda l’ex compagno di GF Pietro Taricone a dieci anni dalla sua tragica scomparsa. Battistello ha dedicato all’amico un post su instagram: “oggi sarebbero stati 45…sit tibi terra levis Pietro #sicklife“.

Lorenzo Battistello ricorda Pietro Taricone

Numerosi i fan e gli affezionati che hanno replicato al post, ricordando con affetto l’ex concorrente del Grande Fratello. Taricone e Battistello avevano partecipato insieme al programma nella sua primissima e fortunata edizione. In un’intervista recente Battistello ha anche rilasciato dichiarazioni su quel periodo, parlando del rapporto con Pietro: “era una persona molto insicura e combatteva la sua insicurezza con lo studio, la preparazione e il suo modo di fare. Era una persona fragile, ma con una forza dentro che gli permetteva di combattere questa fragilità dimostrandosi forte“.

Oggi sarebbero stati 45….Sit tibi terra levis Pietro #sicklife

Dopo Battistello, altri ricordano Taricone

Anche altri famosi ex concorrenti hanno voluto rendere omaggio a Pietro.

Marina La Rosa, ospite di Caterina Balivo a Vieni con Me, si è commossa per l’amico: “lui arriva al cuore della gente. Quando accadde questa tragedia, mi fermavano le persone per strada e piangevano come se fosse morto un loro caro amico. Aveva delle grandi qualità. E da casa la gente lo percepiva“.

Visibilmente commossa anche un’altra ex gieffina, Cristina Plevani. La donna, ospite del talk pomeridiano di Barbara D’urso, non ha retto le immagini di ricordo per Taricone ed è uscita piangendo dallo studio. Successivamente, la Plevani ha pubblicato un post su instagram spiegando le sue motivazioni: “Perché sono uscita ieri sera durante i video finali di commemorazione? Perché non me li aspettavo, perché commuovermi lo trovavo fuori luogo, fuori tempo e irrispettoso nei confronti di chi ha più diritto di me di piangerlo“.