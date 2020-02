Madonna ha deciso di pubblicare una clip su Instagram rivolgendosi direttamente ai duchi di Sussex: la proposta della popstar a Harry e Meghan

Madonna non smette mai di stupire e anche questa volta ha lasciato di stucco tutti sui social. In un recente video, infatti, la popolare star si è rivolta nientemeno che a Meghan ed Harry, in un messaggio condiviso su Instagram. In essi la cantante li ha implorati di non lasciare il Regno Unito per il Canada, da lei giudicato troppo noioso. Per invogliare i duchi del Sussex a restare in Inghilterra, Madonna è persino arrivata a offrire loro in subaffitto il suo appartamento di lusso a Manhattan!

La proposta insolita quanto allettante, ma allo stesso tempo molto ironica, è stata fatta dalla “Material Girl” in un video durante una pausa trucco. Madame X ha dunque descritto il suo loft con vista mozzafiato su Central Park, descrivendolo come meraviglioso e senza niente da invidiare a Buckingham Palace.

Come non lasciarsi ammaliare da un’offerta così incredibile? Madonna ha dunque “pregato” Harry e Meghan di non lasciare la loro patria, abbandonando l’opzione di trasferirsi negli States “appoggiandosi” invece al suo loft newyorkese.

Visualizza questo post su Instagram Do Megan and Prince Harry want to sublet my apartment on Central Park West?? ………………🗽❌ #madamextheatre #thelondonpalladium Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 4 Feb 2020 alle ore 3:15 PST

Mentre dunque l’interprete di “Like a Virgin” è presa dal subaffittare il suo loft agli ex reali, alcuni fan sono arrivati a citarla in giudizio per i suoi ritardi ai concerti. Negli ultimi mesi la popstar non è stata infatti ligia nel suo lavoro. A causa del suo precario stato di salute, Madonna ha spesso dovuto annullare alcune date. Per esse ha peraltro dato dei preavvisi di poche ore, oltre a presentarsi anche con 3 o 4 ore di ritardo alle sue performance.