Da oltre 65 anni Anne Buydens era al fianco di Kirk Douglas ed entrambi avevano compiuto oltre 100 anni insieme.

Il 5 febbraio 2020 è morto Kirk Douglas a 103 anni: sua moglie Anne Buydens ha 100 anni e ne compirà 101 ad aprile. I due erano legati dal 1954 e il loro amore non è appassito neanche dopo 65 anni di matrimonio.

L’amore di Kirk Douglas: Anne

“Se vivessimo fino a 100 anni avremo ancora tante cose da dirci“, così disse Kirk Douglas alla sua Anne, e come se il fato lo avesse ascoltato i due hanno davvero compiuto 100 anni insieme. I due hanno scritto anche un libro dedicato alla loro storia, Kirk & Anne, e al suo interno hanno ripercorso le tappe più importanti del loro amore: dal primo incontro alla nascita dei loro figli.





Anne inizialmente fu l’assistente di Kirk Douglas che, all’epoca del loro primo incontro, era fidanzato con Anna Maria Pierangeli (sembra addirittura che Anne lo accompagnò a scegliere l’anello per lei).

Si conobbero nel 1953 e nel 1954 convolarono a nozze. Nel 1955 nacque il loro primo figlio, Peter, e nel 1958 il secondo Eric (morto tragicamente nel 2004). Com’è noto Kirk Douglas ha avuto un altro figlio dal suo precedente matrimonio, ovvero il famoso attore Michael Douglas.

Nonostante il dolore per la perdita prematura di un figlio i due non si sono mai lasciati e anzi, questo ha reso il loro legame ancora più profondo: nel 2019, stesso anno in cui Anne Buydens ha compiuto 100 anni, i due hanno festeggiato anche i loro 65 anni di matrimonio. La coppia è nota anche per il loro impegno benefico e per la loro filantropia, a cui hanno dedicato grossa parte della loro vita fino alla scomparsa dell’attore, avvenuta il 5 febbraio 2020.