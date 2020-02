Sanremo 2020, scaletta della serata cover: “Sarà una serata atomica”

In conferenza stampa è stata resa nota la scaletta della serata cover, quella di giovedì 6 febbraio. Il primo a cantare sarà Michele Zarrillo

Il premio della città di Sanremo è andato ai Ricchi e Poveri, la cui reunion ha entusiasmato il grande pubblico. L’Ariston e la sala stampa si è scatenato e ha ballato sulle note dei più famosi successi del gruppo. Record di ascolti per la seconda serata. Il direttore Rai, infatti, si è detto orgoglioso per i record di ascolti di Sanremo 2020 e ha commentato: “Nella seconda serata nessun calo. Si inverte una tendenza fisiologica: per risalire a seconde serate migliori nel’ascolto rispetto alla prima bisogna risalire al 1995 e prima solo nel 1987”. Il direttore, inoltre, ha ricordato i 53,3% di share. In conferenza stampa Amadeus ha ringraziato Fiorello, amico di una vita, che “illumina ogni serata”. Per lui “è un fratello che mi dà tanta tranquillità”.

“Per l’Albania il Sanremo italiano è stato colonna sonora di molte persone.

Conosco bene la canzone italiana, vivo con radio e tv italiana. Io stessa sono nata in radio e la Rai è stata per me la finestra della libertà. Gli occhi degli albanesi sono con voi. Per me essere a Sanremo 2020 è una grande soddisfazione dopo la tanta gavetta fatta nel mio Paese. Ne sono lusingata. L’Italia mi ha accolto in un modo che nessun altro sa accogliere, è il Paese che amo più di tutti. Essere nel cast che quest’anno conducono Sanremo è un privilegio, è straordinario”. Così ha dichiarato Alketa Vejsiu, giornalista albanese presente sul palco dell’Ariston. Su Amadeus ha detto: “Sei una persona umile e sono lusingata di essere qui. Vorrei avere una promessa da te: condurre almeno una puntata del Festival in Albania”.

In conferenza stampa, direttamente dall’Ariston, è stato svelato l’ordine dei cantanti che saliranno sul palco del teatro sanremese.



Sanremo 2020, la scaletta della terza serata

Fasolo ha definito “atomica” la serata di giovedì 6 febbraio, verso cui ci sono grandi aspettative e ci si aspettano momenti emozionanti, ripescando tra i maggiori successi del panorama musicale italiano.

Ad aprire la serata di giovedì 6 febbraio ci sarà Michele Zarrillo, che con Fausto Leali canterà “Deborah”.

Secondi saranno Junior Cally e Vito con “Vado al massimo”. Seguono Marco Masini e Arisa con “Vacanze romane”, dedicata alla mamma del cantante toscano. Riki e Ana Mena proporranno la loro versione de “L’edera”, brano del 1958. Dopo Riki è il turno di Raphael Gualazzi, che con Simona Molinari proporrà “E se domani”. Anastasio, con la Premiata Forneria Marconi, canterà per sesto “Spalle al muro”. Levante sarà accompagnata da Francesca Michielin e Maria Antonietta con “Si piò dare di più”.

Alberto Urso, invece, ha deciso di duettare con Ornella Vanoni, cantando “La voce del silenzio”. Elodie ha scelto “Adesso tu”, interpretata insieme ad Aeham Ahmad, pianista siriano. Rancore proporrà “Luce”. Il brano di Elisa sarà cantato anche con La Rappresentante di Lista e Rancore, autore del brano con cui il rap romano è in gara tra i big di Sanremo 2020.

I Pinguini Tattici Nucleari continuano a sorprendere: per la serata cover propongono un medley intitolato “70 volte”, in onore ai 70 anni del Festival.

Enrico Nigiotti ha scelto di duettare con un cantante che ama: Simone Cristicchi. Per l’occasione interpreterà un successo dello stesso Cristicchi: “Ti regalerò una rosa”. Giordana Angi arriva all’Ariston con “La nevicata del 56”. A esibirsi con lei ci sarà Solis String Quartet. Le Vibrazioni con Canova canteranno “Un’emozione da poco”. Diodato ha scelto Nina Zilli e i due proporranno “24mila baci”. Tosca onora il collega con cui ha avuto il privilegio di duettare negli anni Novanta: all’Ariston canterà “Piazza grande” di Lucio Dalla. Con lei ci sarà la cantante catalana Silvia Perez Cruz. Rita Pavone e Amedeo Minghi cantano “1950”.

Achille Lauro per la serata cover ha scelto di interpretare “Gli uomini non cambiano”. Per l’occasione, inoltre, ha voluto al suo fianco Annalisa.

Dopo Lauro è il turno di Bugo e Morgan con “Canzone per te”. Irene Grandi e Bobo Rondelli si esibiranno con “La musica è finita”. Piero Pelù ha scelto un intramontabile successo di Little Tony: “Cuore Matto”. Paolo Jannacci onora il padre con “Se me lo dicevi prima”. Al suo fianco canterà Francesco Mandelli. Elettra Lamborghini ha scelto “Non succederà più”. Il brano di Claudia Mori verrà interpretato insieme Myss Keta. Francesco Gabbani, che ha raggiunto il primo posto nella classifica provvisoria di mercoledì 5 febbraio, canterà “L’italiano”.