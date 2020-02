In un commento Mara Venier risponde chiaramente alla provocazione di un haters sul suo ipotetico compenso per Sanremo 2020

Su Instagram Mara Venier mette fine alla voci che sostenevano che avesse ricevuto 50 mila euro per Sanremo 2020. Dopo un commento di un haters la stessa ha scritto: “Non ho avuto nessun compenso!!!! Basta con ste stronz***……”

Sanremo 2020, Mara Venier compenso

Mara Venier è stata ospite di Sanremo 2020 e alcune voci accusavano la stessa di aver preso 50 mila euro per la sua presenza. In un post su Instagram Mara mette fine a queste voci. “Sanremo, mi diverto” ha commentato sul social network. Appena sotto una risposta indirizzata alla signora della domenica: “Hai veramente percepito 5o mila euro per la tua presenza al Festival?” E Mara Venier non ha fatto attendere tanto la risposta: “Non ho avuto nessun compenso!!!! Basta con ste stronz***……“.

Sotto al commento numerose persone hanno dato il sostegno a Mara Veiner accusando anche chi ha fatto la domanda “sei un cafone” e “Ho 20 anni, ma prendo d’esempio ogni volta che ti vedo in tv la tua eleganza! Se fortissima zia Mara!!!!”.

Mara Venier difende Achille Lauro

Nei giorni scorsi Mara Venier aveva difeso il cantante Achille Lauro dalle accuse di un hater durante una puntata di Rai Radio 2 da Sanremo. “Rilassati, figlio mio – ha urlato la signora della domenica -. A ripijate, amore della Zia. Dategli il valium” prendendosi anche l’ovazione dal pubblico.

In un’altra occasione Mara Venier ha insultato un hater sotto una foto che la ritraeva con il marito Nicola Carraro e nipotini: “Amore della zia scusa ma ti devo mandare affa*****ooooooooooooooooooooooooooo!”.