Sanremo 2020, Bugo si racconta a Domenica In

Dopo il caos scatenato a Sanremo 2020, Bugo ha deciso di raccontare la sua versione della lite con Morgan a Domenica In. Questa sera prevista la risposta a distanza di Morgan dalla D’Urso.

Sanremo 2020, Bugo racconta la lite

Sanremo 2020 è finito, ma le polemiche resteranno accese a lungo. La lite tra Bugo e Morgan ha catalizzato l’attenzione mediatica in questi giorni, e ora che la kermesse è finita, i due protagonisti della clamorosa squalifica parleranno su reti competitor, dando la loro versione dei fatti. Bugo ospite a Domenica In ha iniziato a svelare i retroscena della vicenda: “Ero piuttosto turbato, emotivamente, non si può arrivare a un livello tale. Già cambiare il testo… poi con gli insulti. Faccio fatica a riviverla. Come amici si litiga…La canzone era solo cantata da me.- continua il cantante- Avevo una canzone pronta, secondo me mancava qualcosa, la sua voce pensavo fosse perfetta.

La cosa bella, per me, è stato proprio il Bugo/Morgan. Torno con un singolo dove inizia lui a cantare, per farti capire che l’ho fatto con una persona che in passato possa aver avuto problemi col suo carattere, ho la stima per lui, iniziamo un progetto e mi prendo tutti i rischi. Non farlo solo perché lui è Morgan mi sembra una cosa brutta”.

Morgan dalla D’Urso

Questa sera però è prevista la risposta a tono dell’altro protagonista della vicenda, Morgan. L’ex leader dei Blue Vertigo sarà ospite di Barbara D’Urso nel suo programma “Live-Non è la D’Urso“, dove sicuramente prenderà spunto dalle parole del suo ex partner musicale per ribattere e dare la sua versione dell’accaduto, con retroscena che sicuramente faranno ancora discutere.