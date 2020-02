Sanremo 2020: come faceva SkyTg24 a sapere in anticipo il vincitore?

Attorno alle ore 1.30 un sottopancia di Sky Tg 24 ha spoilerato il nome del vincitore di Sanremo. Cosa è successo?

Si è conclusa la settantesima edizione del Festival di Sanremo e a vincere la kermesse canora è stato Diodato. Una vittoria, però, già annunciata in anticipo da Sky circa mezz’ora prima dell’annuncio ufficiale. Ma cosa è successo?

Sky annuncia in anticipo il nome del vincitore

Che Diodato abbia vinto il Festival di Sanremo 2020 è ormai una certezza. Che il pubblico lo sapesse prima dell’ufficializzazione sul palco dell’Ariston non doveva accadere. Attorno alle ore 1.30, infatti, un sottopancia di Sky Tg 24 ha spoilerato il nome del vincitore, scatenando un vero e proprio putiferio. In sala stampa vi è stato un po’ di caos tra i giornalisti, mentre la Rai non dava spiegazioni. Sapere più di mezz’ora prima dell’annuncio ufficiale il nome del vincitore, infatti, non aiuta sicuramente lo spettacolo e rovina l’effetto sorpresa.

Ma una domanda sorge spontanea.

Come faceva Sky a sapere il nome del vincitore in anticipo? La risposta è molto semplice. La notizia, infatti, viene data con embargo ai giornalisti, prima a quelli della carta in modo tale da permettere loro di andare in stampa e per questo motivo attorno alle ore 1.30 i giornalisti presenti in sala sapevano già il nome del vincitore. Nascondere una cosa del genere nell’era dei social è praticamente impossibile e non resta che vedere se saranno intraprese o meno delle azioni nei confronti di Sky.

Le scuse di Sky

La direzione di SkyTg 24 ha emanato, intorno alle 3 di notte, una nota di spiegazione dei fatti che l’inviato a Sanremo Alessio Viola ha letto davanti ai colleghi: “La direzione di Sky Tg24 chiarisce che per errore è stata pubblicata sul ticker un’ultim’ora sul vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata alcuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata.

Al momento dell’annuncio della terna dei finalisti, il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti e per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Non appena è stato segnalato l’accaduto, l’ultim’ora è stata cancellata. Ci scusiamo con tutti”.