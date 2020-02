Aggiudicatosi l'Oscar come miglior attore per il film “Joker”, Joaquin Phoenix ha festeggiato con la compagna Rooney Mara in un fast food vegano

Ormai tutti sanno che il bravissimo Joaquin Phoenix ha vinto l’Oscar 2020 come miglior attore per il film “Joker“. Ma forse in pochi sono a conoscenza del fatto che l’interprete si è fermato niente meno che in una catena di fast food vegano per cenare insieme alla compagna Rooney Mara dopo la rinomata cerimonia! Da anni impegnata nell’attivismo vegano, la coppia si è fatta fotografare da Greg Williams, pubblicando poi lo scatto sul profilo Instagram dell’attore. Il risultato sono stati 46mila like nonché moltissimi commenti per l’inusuale modo di festeggiare da parte della star di Hollywood.

Joaquin Phoenix agli Oscar 2020

Joaquin Phoenix ha colpito molto anche durante il suo discorso di accettazione agli Oscar 2020. Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, l’attore ha infatti parlato dei danni inflitti dall’uomo alla natura, che stiamo distruggendo con il nostro comportamento egocentrico. “Dovremmo usare l’amore e la compassione come principi guida” ha di fatto sottolineato Phoenix, colpevolizzato poi il suo stesso modo di essere. Joaquin ha infine ricordato il fratello River Phoenix, scomparso prematuramente nel 1993.





Il capolavoro di Todd Phillips, nel frattempo, ha già incassato oltre mille miliardi di dollari in tutto il mondo, stabilendo il record di terzo miglior weekend d’esordio dopo “Avengers: Endgame” e “Il Re Leone”. Gli incassi in Italia sono arrivati a contare oltre 30 milioni di euro, facendone il film DC Comics di maggior successo nel nostro Paese.