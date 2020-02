Scoppia un'altra lite al GF Vip: Pago accusa Licia di non essere vera, di essere costruita e finta e lei chiede spiegazioni a riguardo. Incred

Continuano le polemiche su Licia Nunez, che durante l’undicesima puntata del GF Vip si è scontrata contro Pago. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha voluto dapprima riassumere tutte le varie liti e accuse che la Nunez aveva ricevuto da Adriana Volpe e Andrea Montovoli. Il motivo principale degli scontro sarebbe l’accusa di falsità dei concorrenti della casa a Licia.





GF Vip, Licia contro Pago

“La tua nomination ha fatto molto discutere anche in casa”, ha esordito Alfonso Signorini. Poi, dopo aver mostrato una clip riassuntiva dei vari scontri al GF Vip, è partita una lite di Licia Nunez contro Pago. “A te piacciono le donne – ha detto Pago -. Non sono geloso”. A quel punto però interviene la donna che chiede quali siano le cose che lasciano perplesso Pago rispetto alla sua persona.

Ma il concorrente decide di tagliare corto limitando a dire: “Se vuoi un giorno ne parliamo”. Poi sottolinea ancora: “Ma è una mia opinione”. “Per me sembra strano tutto quello che è avvenuto“, ha proseguito ancora Pago. “Tutto quello che in casa viene visto a me dà delle sensazioni”.

La lite passa infine sulla falsità: “Come puoi dire che la mia storia attuale è una storia finta?”, ha accusato Licia. “Sulla base di quello che è vero – ha replicato Pago -. Ti guardo in faccia, ti vedo in giro e per me c’è qualcosa di strano. Ma mi posso sbagliare perché non ti conosco”. “Quando apri la bocca per me non sei vera, sei costruita, sei preparata a dire le cose“, ha concluso infine il concorrente.