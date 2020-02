Leonie Charlotte Von Hase è la nuova Miss Germania 2020, ma l'incoronazione della 35enne sta destando parecchie polemiche

Il suo nome è Leonie Charlotte von Hase ed è la nuova Miss Germania 2020. Con la sua incoronazione, la donna ha rovesciato tutti i cliché delle competizioni di bellezza. Lei è infatti una mamma single di 35 anni, eletta da una giuria di sole donne. Le polemiche nascono dal fatto che fosse la concorrente più grande in gara, nonché la prima mamma a diventare Miss Germania.

“Ho accettato di partecipare solo perché mi piaceva questo nuovo indirizzo”, ha specificato la stessa Von Hase riferendosi alle nuove regole che hanno modernizzato la competizione. A giudicare le bellezze in gara non erano difatti più degli uomini, ma solo donne. La giuria era presieduta dalla presentatrice Ludowig, oltre a una ex deputata, una scrittrice, una manager, una giornalista e una sportiva.

Miss Germania 2020: le polemiche

Max Klemmer, organizzatore della gara di bellezza, non ha escluso che in futuro possano tornare in giuria anche gli uomini, ma solo se avranno la “giusta mentalità”.

Non ci saranno infatti più sfilate in bikini, ma solo abiti scelti dalle concorrenti: quello della Von Hasse era per esempio un tailleur scuro con pantalone. Le sedici finaliste sono state scelte tramite un voto online, che doveva decretarne una per ogni Land della Repubblica Federale. Le concorrenti hanno inoltre preso parte a un “Personality Camp” nelle scorse settimane, con lezioni di yoga, consapevolezza e auto-imprenditoria.

La nuova competizione di bellezza tedesca si è dunque dimostrata eccezionalmente diversa dalle precedenti. Questa è del resto la ragione che ha spinto Leonie Charlotte von Hase a volervi prendere parte. “Del titolo di più bella me ne farò poco. Non intendo andare in giro a tagliare nastri come un manichino”, ha spiegato la vincitrice, portando alla ribalta una nuova versione della donna, nettamente più consapevole e fiera di sé.