Harry e Meghan devono trovare una nuova fonte di guadagno per raggiungere l'agognata indipendenza economica. Cosa si inventeranno gli sposini?

Il Principe Harry e Meghan Markle sono alla ricerca di una nuova fonte di guadagno. Dopo aver lasciato la famiglia reale, infatti, i duchi del Sussex sono decisi a raggiungere l’indipendenza economica. Secondo la stampa britannica sono molte le porte aperte per i due ex-reali, grazie alle amicizie e ai contatti. Come se la caverà la coppia, dopo che la Regina pare abbia vietato l’utilizzo del loro marchio “Sussex Royal“?

Nuova fonte di guadagno per Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno deciso di uscire dalla nota famiglia reale e pare che nonna Elisabetta non intenda facilitare loro le cose. Secondo una ricostruzione del Daily Mail, infatti, la Regina avrebbe bloccato l’uso del marchio della coppia “Sussex Royal”. I tabloid britannici vociferavano che i due avrebbero avuto intenzione di registrarlo, per poi avere un guadagno dall’apposizione su libri, vestiti e altri oggetti.

Ma ad Elisabetta non sarebbe andato giù l’utilizzo del brand “royal” da parte dei due sposini, dopo la loro scelta di rinunciare proprio alle cariche reali.

Senza questa opzione, cosa si inventeranno Harry e Meghan per raggiungere la tanto agognata indipendenza economica? “Sicuramente questo cambiamento avrà un costo alto”, ha dichiarato al Sun l’esperto di affari reali Richard Fitzwilliams, “ma non ci dimentichiamo che Harry e Meghan sono richiestissimi. Hanno tanti contatti, da Jennifer Lopez a i coniugi Clooney fino a Oprah Winfrey, con la possibilità quindi di interviste e speech”. Indiscrezioni rivelano che Harry avrebbe già ottenuto dei colloqui con grandi nomi del mondo delle banche come Goldman Sachs. Inoltre gli sposini inaugureranno a breve un ente di beneficenza, ma ora sorge un dubbio sul suo nome.

L’organizzazione, infatti, si sarebbe dovuta chiamare “Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex“: ma la Regina porrà il suo veto anche in questo caso?