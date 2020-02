Adriana Volpe e Andrea Denver stanno vivendo un grande feeling all'interno della Casa del Gf Vip 4: si parla di tensione sessuale

Adriana Volpe è certamente una delle grandi protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La ex presentatrice Rai, sposata dal 2008 con Roberto Parli e mamma della piccola Gisele, sta tuttavia vivendo un feeling davvero particolare con un coinquilino della Casa di Cinecittà. Parliamo ovviamente di Andrea Denver, il modello 28enne di Verona ma residente a Miami, che ha lavorato con grandi star americane del calibro di Jennifer Lopez.

Gf Vip: passione sospesa

Tra i due gieffini, dunque, pare essere nata una vera sintonia, tanto da parlare addirittura di tensione sessuale. Nelle ultime ore, del resto, sui social si rincorrono i rumors di un potenziale flirt tra Adriana Volpe e Denver. Su Twitter in particolare, il nome dei due concorrenti è tra i primi in tendenza.

Il loro grande affiatamento è venuto dapprima alla luce dopo alcuni apprezzamenti del veronese nei confronti della bionda conduttrice. Poi, nel corso di una prova data dal Gf, Adriana e Denver hanno posato in costume in alcuni scatti di coppia in piscina. La loro grande sintonia non è così passata inosservata, né ai loro compagni di avventura né ai telespettatori.





Sia Antonio Zequila che Fernanda Lessa avevano infatti commentato con malizia le loro foto scattate in piscina. Nel mentre sui social, come detto, non fanno che giungere uno dopo l’altro commenti che presuppongono un vero fuoco di passione tra i due. La scintilla scatterà, oppure si tratta solo di un gioco pericoloso quanto pruriginoso?