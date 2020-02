GF VIP, Teresanna Pugliese su Uomini e Donne e Monte: le parole

La partecipazione di Teresanna Pugliese a Uomini e Donne è stata costruita a tavolino? La rivelazione dell'ex corteggiatrice.

Al Grande Fratello Vip Teresanna Pugliese è tornata a parlare della sua partecipazione a Uomini e Donne, svelando i veri motivi che l’avrebbero spinta al suo secondo ingresso nel dating show di Maria De Filippi.

Teresanna Pugliese: la verità su UeD

Al Grande Fratello Vip, di cui è una delle nuove concorrenti, Teresanna Pugliese si è lasciata sfuggire informazioni riguardanti la sua seconda partecipazione a Uomini e Donne, dove ebbe una lunga e travagliata liaison con Francesco Monte. A detta dell’ex corteggiatrice sarebbe stato il programma stesso a contattarla per cercare di migliorare gli ascolti: “(…) io già vivevo a Roma e ad un certo punto, al mercato, incontro uno della redazione e mi fa “Stai guardando Uomini e Donne? Cosa pensi?” e io dico “Non c’è storia“.(…)Quindi dopo un po’ vado, mi hanno cercata loro.

Dopo questo incontro ho detto “proviamo””.





In molti tra i fan del programma sono rimasti delusi nell’apprendere che quindi la partecipazione di Teresanna allo show possa esser stata soltanto una trovata pubblicitaria, un modo per alzare gli ascolti e nulla più. A Uomini e Donne Teresanna ebbe una lunga e travagliata liaison con Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. A detta della Pugliese anche il suo corteggiamento nei confronti di Monte sarebbe stato voluto dalla produzione al fine di aumentare gli ascolti: “Durò qualche mese con questo ragazzo, anche lui molto immaturo…io ero già matura per la mia età, quindi entrambi non andavano bene per me, con il senno di poi…”, ha detto l’ex corteggiatrice.