Il doloroso sfogo di Patrizia Mirigliani, che si è vista costretta a denunciare il figlio Nicola di 31 anni

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha denunciato suo figlio Nicola di 31 anni. Intervistata di recente, la donna si è lasciata andare a una confessione a dir poco dolorosa, raccontando la sua decisione sofferta ma necessaria. Nicola, infatti, secondo il racconto della madre, ha una storia di dipendenza lunga ormai più di dieci anni. Tuttavia la versione del giovane è ben diversa, tanto che ha già promesso di iniziare una battaglia legale contro di lei per quanto accaduto.

La vicenda che vede dunque coinvolta Patrizia Mirigliani e suo figlio Nicola ha dei tratti davvero molto delicati e spinosi. Per ora il giudice pare aver attivato il codice rosso dopo che la donna ha denunciato il figlio per “maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione”.

L’imprenditrice veneta, dal canto suo, ha spiegato di aver deciso di denunciare il figlio per salvarlo. “È il più grande dolore della mia vita, ma non avevo scelta”, ha precisato di fatto la Mirigliani.

Patrizia Mirigliani costretta a denunciare

Intanto Nicola ha dovuto indossare il braccialetto elettronico. Inoltre è stato sottoposto alla misura cautelare con divieto di avvicinamento alla madre, dalla quale deve restare ad almeno 400 metri di distanza. “Sono 12 anni della mia vita che combatto. Nicola soffre di dipendenze, l’ho portato in 7 comunità. Se sono arrivata al punto di denunciare mio figlio, è perché sono distrutta”, ha aggiunto con evidente sofferenza la patron di Miss Italia.





Nicola, come detto, racconta invece tutt’altra storia. Il 31enne ha infatti spiegato che la madre lo ha cacciato di casa dicendogli di farsi la sua vita.

“Ma lei non lo può fare, per legge mi deve mantenere fino ai 34 anni. Non può lasciarmi così e io le farò una denuncia civile”. Sul ragazzo pare che pendano ben 3 denunce, mentre la Mirigliani sembra aver chiesto a tutti quelli che lo conoscono di non aiutarlo in nessun modo.