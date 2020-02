Valeria Bigella ha deciso di raccontare la sua triste esperienza: aspettava un figlio da Alessio Bruno prima di Temptation Island

Valeria Bigella è tornata in tv, ospite di Lorella Boccia a Rivelo. Qui la seguitissima influencer ha fatto una rivelazione inedita, confidando sostanzialmente di aver avuto un aborto spontaneo qualche anno fa. All’epoca la 34enne era ancora fidanzata con Alessio Bruno, pertanto era rimasta incinta prima della loro partecipazione a Temptation Island nel 2017. Il dramma ha inevitabilmente segnato la vita di tutti e due, ma soprattutto quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ancora oggi, infatti, la romana pensa spesso a quanto accaduto, non senza una comprensibile punta di malinconia.

Valeria Bigella parla dell’aborto

“Dopo un anno che io e Alessio stavamo insieme, ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho mai detto a mia madre. Con il senno di poi, penso che fosse destino”.

Valeria Bigella ha raccontato con queste parole il triste evento che l’ha vista suo malgrado coinvolta. La web influencer ha inoltre pensato che forse lei e Alessio non fossero ancora pronti per diventare dei genitori, per questo il destino avrebbe operato questa scelta. “Ci penso spesso, soprattutto a come sarebbe stata oggi la mia vita con un bambino”, ha ammesso ancora la Bigella a Rivelo.





La 34enne ha inoltre sentito recentemente Alessio Bruno per via di quanto successo al ragazzo qualche mese fa. L’imprenditore è infatti stato arrestato per spaccio di stupefacenti e oggi si trova agli arresti domiciliari. Fortunatamente accanto a lui c’è la sua nuova fidanzata Eleonora D’Alessandro. A tal proposito, sempre Valeria Bigella ha rivelato che quella con Alessio è stata la storia più importante della sua vita.

“Credevo davvero tanto in quell’amore, ma oggi non sono più innamorata”, ha infine puntualizzato.