Asia Valente pronuncia la parola down: verrà squalificata?

Asia Valente è a rischio squalifica. Dopo l'ammonimento per aver dato del down a Sossio la concorrente ha commesso di nuovo lo stesso errore.

Dopo essere stata rimproverata per aver dato del “down” a Sossio Aruta e offendendo così anche le persone affette da sindrome di down, Asia Valente ci è cascata di nuovo: la gieffina se n’è accorta subito ed è scoppiata in un pianto dirotto.

Asia Valente squalificata?

Asia Valente è stata rimproverata da Alfonso Signorini e Iacopo Melio aveva dato il via a una petizione online per far sì che ci fossero ripercussioni per la sua frase pronunciata contro Sossio Aruta, e in cui gli aveva dato del “down” in maniera dispregiativa, finendo col diventare offensiva anche per le persone affette da sindrome di down. La concorrente del Grande Fratello Vip, che si è scusata e ha detto di aver capito la lezione, ci è cascata di nuovo: dopo che Sossio le ha lanciato contro un palloncino pieno d’acqua Asia Valente gli ha dato di nuovo del down e accortasi dell’errore è scoppiata a piangere.





“Ho ridetto quella parola…

io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico. No, perché io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo. Però arriva lui…”

Le concorrenti del reality show hanno provato a consolarla ma tra i fan c’è già chi si chiede se la concorrente verrà squalificata per il suo secondo errore nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti contro Asia Valente per la frase offensiva detta a Sossio?