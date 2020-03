Nella puntata di sabato 7 marzo 2020 di C’è Posta Per Te ci saranno due amatissimi ospiti: un conduttore televisivo e un noto calciatore

Manca davvero poco alla nuova puntata di “C’è posta per te“, lo show del sabato sera capitanato da Maria De Filippi. La trasmissione, vero successo di Canale 5, propone ogni volta delle storie commoventi, alle quali si alternano però anche dei momenti esilaranti. Ovviamente, come ben sappiamo, non mancano neppure i grandi ospiti, come per esempio quelli dell’ultima puntata, ossia Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Chi saranno dunque i Vip della prossima puntata?

Dopo il bomber della Juve Gonzalo Higuain, un altro grande calciatore sarà presente negli studi Mediaset, per la gioia degli amanti dello sport. In studio sarà anche presente un volto noto di casa Rai, che riceverà la posta da qualcuno di molto speciale.

C’è posta per te: le novità

La puntata sarà davvero ricca di sorprese. Maria De Filippi sarà pronta a raccontare nuove storie tra lacrime, emozioni ma anche risate. A “C’è posta per te”, che vedremo in onda sabato 7 marzo, ci sarà poi un Big del calcio, ossia Zlatan Ibrahimovic, che farà una grande sorpresa a un suo affezionato sostenitore.

Il bomber non sarà tuttavia l’unico ospite della puntata. Ad allietare i telespettatori ci sarà anche Carlo Conti. Lui non sarà tuttavia il mittente del messaggio, ma al contrario il suo destinatario! A invitarlo da Queen Mary sono stati infatti due suoi amici e colleghi di vecchia data, ossia Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.





Le anticipazioni della prossima puntata di “C’è posta per te” raccontano dunque di un nuovo appuntamento davvero succulento quanto imperdibile. Non resta che seguire il noto show dei sentimenti del sabato sera di Maria De Filippi per gustarsi appieno tutte queste novità!