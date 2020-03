Cena galante per Barbara D’Urso e l’ex fidanzato: ritorno di fiamma?

A sorpresa Barbara D'Urso si è concessa una cena romantica con un suo famoso ex. I due sono tornati insieme?

Secondo indiscrezioni Barbara D’Urso, nonostante i suoi numerosi impegni, si sarebbe concessa una cena col suo ex fidanzato, Felice. Al termine dell’incontro l’uomo le avrebbe aperto la portiera dell’auto e in molti ipotizzano che ci sia un ritorno di fiamma in atto.

Barbara D’Urso e l’ex fidanzato

Prima che l’emergenza Coronavirus diventasse tanto allarmante, Barbara D’Urso avrebbe trovato il tempo di incontrarsi con un ex fidanzato, l’avvocato di nome Felice a cui si era legata nel 2013. I due si sarebbero concessi una cena in un ristorante – dove non avrebbero avuto contatti di nessun tipo – e poi si sarebbero allontanati in macchina. In molti ipotizzano che tra i due sia in atto un ritorno di fiamma e del resto la stessa conduttrice ha più volte rivelato di avere una liaison con un misterioso cavaliere di cui non ha mai voluto svelare il nome.

Si tratterà proprio di Felice?





All’epoca della relazione con l’avvocato (più giovane di lei) Barbara D’Urso non aveva fatto segreto del loro rapporto e anzi, ne era sembrata piuttosto orgogliosa. Oggi la conduttrice sembra essere molto più riservata per quanto riguarda la propria vita privata, e in tanti sono in attesa di sapere se rivelerà mai l’identità dell’uomo al suo fianco. Per un breve periodo si è vociferato che potesse trattarsi dell’ex gieffino Filippo Nardi, il quale aveva più volte ricamato sulla vicenda affermando di avere una relazione con la conduttrice. La notizia, in seguito, è stata smentita dalla stessa Barbara D’Urso.