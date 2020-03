Nuovo litigio tra Valeria Marini e Antonella Elia nella Casa del Gf Vip: ecco i motivi che hanno spinto le due donne a riaccendere il conflitto

Valeria Marini e Antonella Elia sembrano proprio essere come l’acqua e il fuoco. Le liti tra le due prime donne dello spettacolo, infatti, non si placano nemmeno per un attimo nella Casa del Gf Vip. Se l’ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5 è stato costellato dai timori per il Coronavirus, tuttavia tra Valeria e Antonella continua a non scorrere buon sangue.

Gf Vip: le liti continuano

Anche durante la puntata, di fatto, le due tigri della tv non si sono certo risparmiate nelle rispettive invettive. “Mi spiace che si sia creata questa situazione, ma io non porto rancore. È lei che ce l’ha con me”: così ha dunque precisato la showgirl stellare, che durante la settimana non ha mancato di lanciare continue frecciatine alla rivale.

Tuttavia, in puntata, la Marini ha preferito smorzare i toni e fare andare tutto in cavalleria.





Tra le molte accuse di Valeria Marini contro Antonella Elia ce c’è una in particolare. L’imprenditrice sarda è infatti convinta che la piemontese provi una grande invidia per la sua carriera. La sua rivale è però senza dubbio un osso duro e senza peli sulla lingua. Dopo essere stata stuzzicata in proposito anche da Pupo, Antonella ha infatti risposto per le rime. “Sono sdegnata, è pura ipocrisia. Non le invidio proprio niente. Anzi, mi fa anche un po’ pena. Mi spiace vederla così disperata e contorta”. L’ultimo loro scontro è peraltro nato da una vera e propria stupidata. Le due si sono infatti reciprocamente punzecchiate sull’età e se dapprima la Elia l’ha presa ironicamente, poi però la battutina al veleno non si è fatta attendere.

“Brutta strega”, ha infatti inveito contro la Marini, prima che Andrea Denver la portasse via.