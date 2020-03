L'ex tronista Anna Munafò ha confessato di essere incinta del marito Giuseppe Saporita, i due sono sposati da dicembre 2019.

Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, è incinta e partorirà a giugno. A svelarlo è stata proprio lei durante un’intervista alla rivista ufficiale del famoso programma televisivo, seguito da anni su tutto il territorio italiano e condotto dalla “veterana” Maria De Filippi.

Anna Munafò è incinta

Sposata con Giuseppe Saporita, Anna ha svelato che il nascituro sarà un maschietto e che ha scoperto di essere in dolce attesa a fine ottobre 2019, poco prima di salire sull’altare, facendo un test di gravidanza senza pensare che sarebbe potuto risultare positivo.

“Ero a fare un aperitivo con una mia amica e scherzavamo sulla possibilità che fossi incinta. Sono passati altri due giorni e ho fatto il test”, ha confessato l’ex tronista, che ne ha fatto un pacchetto regalo da presentare al suo futuro marito: “Sono andata a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando.

Ho atteso che finisse: volevo dirglielo ma temevo gli andasse tutto di traverso o che gli prendesse un colpo!”, ha raccontato Anna.

Anna: “Il regalo l’hai fatto tu a me”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato la frase d’effetto usata per sbalordire suo marito Giuseppe: “Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me!”. Una volta aperto il pacchettino, si è emozionato talmente tanto che l’ha presa in sposa due mesi dopo.

Una favola con lieto fine insomma, quella fra Anna Munafò e Giuseppe Saporita. Lei aveva avuto diverse relazioni finite male, una delle quali proprio a ridosso delle nozze. Adesso per l’ex tronista ci sono solo gioie, la più grande quella di diventare mamma a breve.