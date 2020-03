Tina Cipollari rinuncia alla dieta: “Io resto a casa”

Tina Cipollari ha rivelato che durante l'emergenza Coronavirus avrebbe rinunciato alla sua dieta.

Con un simpatico post su Instagram Tina Cipollari ha fatto sapere ai fan come starebbe passando la quarantena imposta dal Governo per l’emergenza Coronavirus. L’opinionista di Uomini e Donne – a casa da quando il programma è stato sospeso – ha fatto sapere quanto per lei sarebbe difficile seguire la dieta in questo momento.

Tina Cipollari rinuncia alla dieta

Un ironico post su Instagram di Tina Cipollari ha fatto divertire i fan: l’opinionista, con un fotomontaggio, si è mostrata visibilmente in sovrappeso insieme all’amico Simone Di Matteo. Nell’immagine i due appaiono nello studio del celebre dietologo Nowzaradan (noto per il programma Vite al limite). L’opinionista ha fatto intendere che restando in quarantena per l’emergenza Coronavirus non farebbe altro che mangiare, rinunciando alla dieta che da mesi sta cercando di portare avanti (finora con scarsi risultati).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal) in data: 16 Mar 2020 alle ore 1:01 PDT

L’immagine di Tina Cipollari ha suscitato una risata nei fan più accaniti dell’opinionista, che sanno quanto stia lottando contro i propri “problemi di peso” e il suo amore spassionato per il cibo.

Tina è legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, e i due più volte si sono mostrati sui social durante le loro romantiche cenette assieme. L’opinionista ha invitato i fan, così come molti altri artisti e personaggi tv, a restare a casa durante questo momento di straordinaria emergenza.