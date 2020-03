Alfonso Signorini si è scagliato contro Valentin, il concorrente della scuola di Amici che è stato cacciato da Maria De Filippi.

Sui social nei giorni scorsi in molti si sono schierati dalla parte di Valentin, ballerino di Amici 19 che è stato squalificato da Maria De Filippi per via del suo comportamento all’interno della Scuola. A confermare che Valentin avesse avuto dei comportamenti inqualificabili sono stati dei video circolati in rete e su cui si è espresso persino Alfonso Signorini, dichiarando la sua solidarietà a Maria De Filippi.

Valentin: lo sfogo di Signorini

I commenti di Valentin alla scuola di Amici 19 gli sono costati la squalifica dal programma e la furia della conduttrice Maria De Filippi, che lo ha cacciato in diretta tv dopo averlo sentito parlare con arroganza all’insegnante Natalia Titova.





In un primo momento, sui social, in tanti hanno preso le difese del ballerino ma poi, alcuni video spuntati sul web, hanno rivelato come i suoi comportamenti intollerabili e da condannare fossero stati più d’uno all’interno della scuola.

Ad esempio Valentin ha detto a un suo collega nella scuola di Amici Javier Rojas: “Quando facevi quei movimenti sembravi un gay. Anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza sei un po’ gay”.

Anche Alfonso Signorini si è sfogato contro il concorrente, dando ragione a Maria De Filippi, che lo ha letteralmente “sbattuto” fuori dalla scuola:” Immagino che Maria non ne potesse più di questa situazione. Lei conosce tutto ciò che avviene nella scuola, tra i ragazzi”, ha dichiarato il conduttore del Grande Fratello Vip in sostegno della sua collega, affermando che i comportamenti del ballerino sarebbero stati omofobi e denigranti per gli altri concorrenti.