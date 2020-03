Al Gf Vip Antonella Elia si è sfogata contro Sossio Aruta, colpevole secondo lei di preferire l'amicizia con Zequila.

Mancano meno di due settimane alla fine del Grande Fratello Vip ma le discussioni tra i concorrenti non sembrano placarsi. Questa volta Antonella Elia se l’è presa con Sossio Aruta, il quale le ha detto che in nomination non avrebbe saputo chi scegliere tra lei e Zequila.

Antonella Elia contro Sossio Aruta

Nella casa del Grande Fratello Vip Sossio Aruta è stato uno degli ultimi a entrare, e in poco tempo è riuscito a stabilire un buon rapporto sia con Antonio Zequila sia con Antonella Elia (probabilmente il personaggio più controverso di questa edizione). Nonostante tutti e tre vadano abbastanza d’accordo, l’attrice ha colto l’occasione di un momento in cui Sossio era da solo per chiedergli se, al momento della nomination, avrebbe avuto più difficoltà a scegliere lei o Antonio.

Sossio Aruta ha cercato di glissare difronte alla domanda, ma non ha nascosto che si sarebbe trovato in serie difficoltà dovendo scegliere tra lei e Antonio specie perché, nella casa, avrebbe legato moltissimo anche con Zequila.





Antonella Elia, com’era prevedibile, non ha gradito la risposta dell’ex calciatore e in confessionale si è sfogata: “Questo è un tradimento, questa cosa mi affligge”, ha confessato. Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Elia si è resa protagonista di liti, discussioni e pianti, fattori che non hanno contribuito particolarmente alla sua “popolarità” all’interno della casa (o sui social, dove in tanti hanno chiesto la sua eliminazione). La fine del programma è stata anticipata all’8 aprile, e i fan sono in attesa di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione.