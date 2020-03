Steve La Chance è tornato a parlare di Amici, scagliandosi in special modo contro l'ex collega Alessandra Celentano: le parole del coreografo

Molti ricorderanno Steve La Chance come uno degli storici professore di Amici di Maria De Filippi. Il coreografo fu infatti presente nel talent show dalla seconda alla nona edizione, poi sparì completamente dalla televisione italiana. Intervistato di recente da un settimanale di gossip, l’artista americano ha deciso di commentare l’attuale edizione del noto programma di talenti. Ma le sue sono state soprattutto critiche, in particolare contro la ex collega Alessandra Celentano.





“Si può avere una opinione, ma non si afferma che qualcuno non sia competente quando ha un lungo curriculum alle spalle”. Così ha dunque precisato Steve La Chance palesando la propria opinione sulla nipote del Molleggiato. “Mi dava dell’ignorante del settore, quando ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto.

Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale. Non credo che sia creativo assistere a delle liti che danno ansia in famiglia”. Secondo il coreografo statunitense, inoltre, la gran parte dei professionisti del settore starebbe guardando Amici molto meno di prima. “Amici non mi manca, è cambiato tutto da quando ci lavoravo”.

Steve La Chance dopo Amici

La motivazione dell’abbandono di Steve La Chance da Amici sarebbe stata una divergenza di opinioni in merito all’insegnamento della danza all’interno della scuola. Per questo l’ex ballerino decise di andarsene via per dedicarsi completamente al ballo. Di fatto il maestro ha aperto una scuola di danza a Roma insieme alla figlia Giorgia, offrendo corsi accademici di alta formazione.