Gf Vip, il chiarimento tra Licia Nunez e Antonella: le parole

Prima di lasciare il Gf Vip Licia Nunez ha deciso di chiarire il suo rapporto con Antonella Elia.

Nelle ultime settimane al Grande Fratello Vip il rapporto tra Antonella e Licia Nunez era diventato sempre più teso e tra le due si erano creato incomprensioni e litigi. A sorpresa però prima che Licia lasciasse il programma ha voluto rivolgere un pensiero proprio all’altra inquilina della Casa.

Licia Nunez e Antonella: il chiarimento

A sorpresa Licia Nunez ha lasciato “una porta aperta” al suo rapporto con Antonella Elia e, prima di lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip nella semifinale, ha dichiarato di averle voluto veramente molto bene. L’attrice ha anche detto che sicuramente lei e la showgirl, abitando entrambe a Roma, avranno un giorno modo di chiarire ulteriormente il loro rapporto.





“Le ho voluto veramente bene, spero che in qualche modo lei l’abbia compreso“, ha detto l’attrice, le cui parole hanno commosso Antonella Elia che si è detta pronta a fare lo stesso con lei.

Antonella Elia è sicuramente il personaggio più dibattuto di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip e, all’interno della Casa, non sono state poche le liti e le discussioni che la concorrente ha intavolato con gli altri inquilini del reality show. In tanti attraverso i social hanno chiesto più volte che Antonella Elia venisse eliminata proprio per via del suo temperamento, e invece a sorpresa la concorrente è arrivata fino alla tanto attesa finale del programma, attesa per l’8 aprile (invece che il 27, come da programma, è stata anticipata a causa dell’emergenza Coronavirus).