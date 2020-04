Sossio Aruta a rischio eliminazione? Ha rivelato ai concorrenti del GF Vip una vicenda che non avrebbero dovuto sapere.

Sossio Aruta avrebbe riportato agli altri inquini del Grande Fratello Vip un fatto di cui non erano a conoscenza: si tratta di una tragedia avvenuta negli scorsi mesi, quando loro erano già all’interno della Casa. Con la sua rivelazione Sossio potrebbe aver infranto il regolamento fra Gf Vip.

Sossio Aruta: la rivelazione

Sossio Aruta avrebbe confessato agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip che il famosissimo campione di basket Kobe Bryant sia morto con sua figlia Gianna Marie-Onore. Paolo Ciavatto e Andrea Denver, appresa la notizia (di cui non erano a conoscenza) sarebbero scoppiati in lacrime. Tra i fan del programma c’è però chi si chiede se Kobe abbia fatto bene a rivelare la tragedia: sembra che così facendo il concorrente abbia infranto le regole dello show e che per questo per lui potrebbero esserci delle ripercussioni.





Bryant è morto il 26 gennaio 2020 in un tragico incidente d’elicottero in cui hanno perso la vita altre 7 persone (comprese la figlia del campione Gianna Marie).

La tragedia ha scosso il mondo intero e sono stati migliaia gli omaggi fatti al campione da parte dei fan di tutto il mondo. Lui e sua figlia si stavano recando a un allenamento ma il velivolo sarebbe precipitato per la troppa nebbia.

Per il momento non è chiaro se la produzione del Grande Fratello Vip abbia intenzione di prendere provvedimenti contro Sossio. Quel che è certo è che Paolo e Andrea siano rimasti molto scossi dalla tragica notizia.