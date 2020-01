Chi era Kobe Bryant? L'ex cestista morto il 26 gennaio in un incidente in elicottero era considerato uno dei più grandi giocatori di basket di sempre.

Tragicamente morto nella giornata del 26 gennaio 2020 in California durante un volo in elicottero, Kobe Bryant sarà senz’altro ricordato come uno dei più gradi giocatori di basket di tutti i tempi. Il 41enne cestista dei Los Angeles Lakers è stato infatti protagonista di numerosi record individuali durante i suoi oltre vent’anni di carriera professionistica, tra cui l’essere stato il più giovane giocatore dell’All Star Game a 19 anni e l’essere stato l’unico giocatore dell’Nba ad aver segnato più di 60 punti nella sua ultima partita ufficiale.

Morto Kobe Bryant: la biografia

Nato a Filadelfia il 23 agosto del 1978, Kobe Bryant nasce figlio d’arte. Il padre, Joe Bryant, è stato infatti un celebre cestista di numerose squadre professionistiche statunitensi ed italiane tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Fu proprio in Italia che il giovane Kobe iniziò a muovere i primi passi nel mondo della pallacanestro, seguendo il padre nei vari club per cui quest’ultimo giocava nel nostro Paese, da Rieti a Reggio Calabria, da Pistoia a Reggio Emilia.

Questa sua esperienza nel Bel Paese lo portò ad essere molto amata in Italia anche quando divenne celebre negli Stati Uniti. Bryant parlava infatti un fluente italiano e la sua squadra di calcio preferita era il Milan.





Nel corso della sua carriera nell’Nba Bryant fu celebre oltre che per i vari primati anche per aver vestito per vent’anni la stessa maglia: quella dei Los Angeles Lakers. Con la squadra californiana vinse ben cinque campionati Nba, mentre con la nazionale statunitense di pallacanestro fece sue due medaglie d’oro alle olimpiadi di Pechino e di Londra e un FIBA Americas Championship nel 2007.