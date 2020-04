Anche la fortunata serie tv "Che Dio ci aiuti 6" ha subito un blocco delle riprese a causa del Coronavirus: il commento di Elena Sofia Ricci

L’emergenza da Coronavirus sembra non risparmiare niente e nessuno, men che meno trasmissioni, film e serie televisive. La pandemia a livello mondiale ha ripercussioni in tutti i campi, comprese le riprese di “Che Dio ci aiuti 6“. I fan della fiction di casa Rai, del resto, non potevano certo sperare che le puntate della nuova serie sarebbero continuate in via del tutto eccezionale. Anche gli autori della serie sono di fatto in quarantena, così come gli attori e tutte le persone che vi lavorano attorno.

Elena Sofia Ricci: “Tutto rimandato”

A confermare lo stop forzato delle registrazioni è stata peraltro la stessa attrice protagonista Elena Sofia Ricci, che interpreta il ruolo di suor Angela. La bella toscana ha così commentato nel corso di una recente intervista rilasciata a un noto magazine di gossip: “Le riprese della 6a stagione avrebbero dovuto iniziare ad Assisi a fine marzo.

Ma sono rimandate a tempo indeterminato”. Nei piani della produzione, ovviamente prima dello scoppio della pandemia, le riprese di “Che Dio ci aiuti 6” sarebbero pertanto dovute finire per l’estate.





Tutto è invece destinato a slittare a data da destinarsi, in consonanza anche con quello che verrà deciso man mano dal Governo per la misure di contenimento. È tuttavia possibile che ultimando le riprese alla velocità della luce, la serie possa essere mandata in onda nei primi mesi del 2021. Ogni previsione è però chiaramente da prendere con le pinze, considerati i tempi difficili che ci troviamo ad affrontare, con tutti i dubbi e le incertezze che si trascinano appresso.