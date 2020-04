In una diretta su Instagram con Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa ha commentato pesantemente Paola Di Benedetto: le parole della modella

Paola Di Benedetto sembra aver messo su qualche chilo da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. O almeno questo è il parere di Fernanda Lessa, che ha palesato questa sua feroce osservazione durante una diretta Instagram con l’ex coinquilina Clizia Incorvaia. Le due ex gieffine si sono di fatto ritrovate sul popolare social network per fare quattro chiacchiere insieme. Ma quando Clizia ha domandato alla modella brasiliana cosa pensasse sinceramente dell’ex Madre Natura, lei ha affermato che Paola è come “quei mobiletti che c’erano lì con i gioielli…”. Tradotto: una ragazza con poca personalità.

Paola Di Benedetto presa di mira

A quel punto la Incorvaia, per accertarsi di aver capito bene, ha paragonato la Di Benedetto a una pianta grassa. “Un po’ tipo una pianta grassa praticamente, che la metti lì…”.

Ed è stato così che purtroppo la sudamericana è scivolata nel meschino, dando addirittura della grassa proprio alla bellissima modella vicentina. “Adesso è grassa! Mio marito mi dice di smetterla, ma io sostengo solo che da quando è uscita Sara, lei si è buttata sul cibo e si vede”.

Poco dopo, forse perché ricoperta di critiche, la stessa Fernanda Lessa ha postato un altro video dove ha cercato di spiegare le sue affermazioni. In sostanza, ha precisato che Paola Di Benedetto è una bellissima ragazza e che i chili che ha preso le stanno bene. Ecco dunque il video delle “scuse” poco credibili: