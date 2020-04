Chiara Ferragni svela il suo primo tatuaggio: “Fatto a 17 anni”

Chiara Ferragni ha mostrato ai fan il suo primo tatuaggio, fatto in una zona nascosta.

Chiara Ferragni ha stupito i suoi fan svelando loro un piccolo tatuaggio nascosto, il primo in assoluto tra la sua numerosa collezione. Si tratta di un disegno minuscolo fatto in una zona nascosta…

Chiara Ferragni: il primo tatuaggio

Molti dei tatuaggi di Chiara Ferragni sono ben noti ai suoi fan, ma non il primo in assoluto. A rivelarlo è stato la stessa influencer con una foto. “L’ho fatto quando avevo 17 anni”, ha detto Chiara Ferragni. Si tratta di un piccolo fiocco che l’influencer ha dietro al collo, all’attaccatura dei capelli. Trattandosi di una zona non spesso in vista in molti tra i suoi fan lo hanno scoperto solo grazie alla foto da lei postata, e ovviamente in tantissimi l’hanno riempita di complimenti.

Sia Chiara Ferragni sia suo marito Fedez hanno una vera e propria passione per i tattoos: lui ha aperto un negozio specializzato nei tatuaggi a Milano, e alcuni dei tatuaggi scelti da lui e Chiara Ferragni sono diventati “iconici per i fan”.

Tra i più famosi dell’influencer troviamo la scritta Luce, il piccolo raviolo sorridente (fatto insieme a Fedez), un angioletto somigliante al figlio Leone, la cagnolina Matilda, una leonessa con il suo cucciolo, un occhio (simbolo del suo logo) e un diamante. Molti dei tatuaggi della famosa influencer sono legati a periodi ben precisi della sua vita e alle esperienze più importanti che l’hanno segnata (dalla carriera all’amore, passando per la nascita di suo figlio).