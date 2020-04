Alba Parietti è recentemente apparsa su Instagram completamente senza trucco e in pigiama: i commenti dei fan si sono divisi

Dopo le molte critiche ricevute per via di alcune sue esternazioni sull’emergenza Coronavirus, Alba Parietti è tornata a mostrarsi su Instagram. Tuttavia nel nuovo scatto di poche ore fa, la popolare showgirl piemontese è apparsa del tutto irriconoscibile. Completamente senza trucco e in versione “geisha”, Alba ha così attirato l’attenzione di moltissimi fan, che sono rimasti interdetti da questo suo inedito look casalingo.

Visualizza questo post su Instagram Versione #geisha in pigiama . Veramente un controsenso. ❤️vi abbraccio…. sono riuscita anche a sorridere . Riproviamoci. Passerà . Abbraccio tutte le persone che combattono negli ospedali con e per i pazienti. Abbraccio i pazienti e i loro parenti pieni di dubbi speranze e paure. , abbraccio il personale medico gli infermieri tutti quelli che lavorano , forza !!!! Coraggio !!! sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso ..❤️senti che bel vento. Domani è un altro giorno . Arriverà ❤️vi stringo Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 8 Apr 2020 alle ore 9:55 PDT

Alba Parietti commentata sui social

Tra commenti positivi e altri meno, molti fan hanno dunque sottolineato come Alba Parietti sia molto diversa senza trucco. “Non ti avevo riconosciuta, sembri una ragazzina… complimenti”, ha scritto ad esempio qualcuno. Altri, al contrario, hanno commentato con esternazioni ben più forti e disprezzanti, che preferiamo non riportare. Immediate sono state le difese degli ammiratori dell’artista, che hanno esortate gli haters a non essere superficiali e a imparare ad andare oltre l’apparenza.





Come sintesi di questi ultimi, ecco il post di un sostenitore della nota presentatrice: “Alba, cerca di non leggerli questi commenti di persone nulle sulla terra.

Come si vede che la cattiveria non ha paura nemmeno dei mostri!”.