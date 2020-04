La moglie del compianto campione della Nba ha postato un video su Instagram diventato presto virale.

Ed è arrivata anche la prima festività per Vanessa Bryant senza il suo amore Kobe e la piccola Gianna, tragicamente scomparsi in un incidente aereo lo scorso 26 gennaio. Qualche giorno fa per il compianto idolo della Nba il meritato inserimento nella Hall of Fame, commentato dalla stessa moglie: “Un incredibile traguardo e un grande onore, di cui siamo estremamente orgogliosi: l’elezione nella Hall of Fame è il picco della carriera di Kobe, perché ogni vittoria era solo un piccolo passo per arrivare fin qui”. Non manca una vena di tristezza nella parole della vedova Bryant: “Ovviamente avremmo voluto che fosse qui con noi a festeggiare. Noi siamo orgogliosi di quello che ha fatto, c’è un briciolo di conforto nel fatto che avessimo una certa fiducia di vedere il nome di Kobe nella classe 2020”.

Ma Vanessa Bryant come ha trascorso la sua prima Pasqua?

Vanessa Bryant: il video su Instagram

Con un video su Instagram, Vanessa Bryant ha voluto celebrare la Santa Pasqua. La clip dura pochi secondi e si può notare la piccola Bianca, 3 anni, e la sorellina Capri, 9 mesi, che cercano di aprire un uovo di Pasqua con un martello giocattolo. È così che Vanessa Bryant racconta su Instagram la prima Pasqua senza due degli amori della sua vita: il marito Kobe e la figlia Gianna. Mamma Vanessa cerca di far sembrare tutto normale: “Ti aiuto io”, sussurra all’orecchio di Bianca, impegnata a cercare la sorpresa dentro l’uovo.

E quando escono i dolcetti pasquali le due bimbe esplodono di gioia. Poco dopo Vanessa Bryant ha pubblicato una nuova immagine in cui la figlia maggiore, Natalia, 17 anni, tiene stretta tra le braccia Bianca, tutta vestita in rosa.

Accanto a loro, Vanessa abbraccia Capri sorridente per questa Pasqua atipica. Anche loro, infatti, devono fare i conti con il lockdown a causa del coronavirus.