Dal palco dello Staples Center, la moglie di Kobe Bryant ha commosso tutti con frasi toccanti sul cestista tragicamente scomparso insieme alla figlia

Estrema commozione allo Staples Center di Los Angeles, che è riempito per l’ultima volta in onore di Kobe Bryant. Ricordiamo che l’ex star dei Lakers è scomparso tragicamente lo scorso gennaio insieme alla figlia Gianna e ad altre persone a bordo di un elicottero caduto sulle colline della metropoli californiana. Il cestista è stato dunque ricordato con questa commemorazione pubblica alla quale hanno partecipato oltre 20mila persone. Nella sua seconda casa, Black Mamba ha così potuto ricevere l’ultimo saluto con applausi e preghiere di amici e colleghi, nonché dalla stessa voce della moglie Vanessa Bryant.

Visualizza questo post su Instagram • @teamlakers @vanessabryant you are so strong. ❤️🙏🏽

Vanessa Bryant: le strazianti parole

“Dio sapeva che Kobe e Gigi non avrebbero potuto stare su questa terra uno lontano dall’altra. Così li ha portati in paradiso assieme”. Con queste toccanti parole ha esordito Vanessa Bryant, che si è poi definita la migliore amica, la sua prima ragazza, poi sua moglie e dunque il vero grande amore del compianto atleta. “Mi ha mandato un ultimo messaggio prima di morire. Voleva che ci prendessimo un po’ di tempo solo io e lui per stare assieme, ma non ci siamo riusciti”.





Tra le lacrime, la donna ha poi raccontato perché il rapporto con Kobe fosse così speciale. “Io ero il fuoco, lui il ghiaccio, ma a volte anche viceversa. Era lui il più romantico della coppia. Volevamo diventare vecchi assieme.

Mia figlia Gigi era il sole, ha illuminato sempre i miei giorni”. Vanessa ha quindi lasciato un appello direttamente a Kobe, chiedendogli di prendersi cura lui di Gigi, mentre lei penserà alle loro altre figlie. “Tutti insieme siamo il team migliore. Divertitevi in Paradiso fino a che non ci incontreremo di nuovo”.