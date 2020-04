L'emergenza Coronavirus mette a rischio anche Vite da Copertina, il programma condotto da Ciacci e Casalegno.

A causa dell’emergenza Coronavirus le emittenti TV hanno subito gravi cambiamenti e sembra che alcuni dei programmi più amati dai telespettatori potrebbero essere sospesi o cancellati proprio a causa della situazione che si è venuta a creare. Tra questi ci sarebbe anche Vite da Copertina, il programma condotto da Giovanni Ciacci e Eleonoire Casalegno.

Vite da Copertina cancellato?

Ancora nessuna conferma in merito alla presunta sospensione o “cancellazione” di Vite da Copertina, lo show condotto da Giovanni Ciacci e Eleonoire Casalegno in onda su TV8. Secondo i primi rumor circolati in rete il programma potrebbe essere cancellato per via dei cambiamenti subiti dai palinsesti a causa dell’emergenza Coronavirus. Non è l’unico dei programmi tv che a causa dell’emergenza è a rischio: anche Ballando con le Stelle è stato rimandato a data da destinarsi, mentre molti altri famosi programmi sono stati sospesi o cancellati perché non avrebbero potuto garantire l’incolumità dei partecipanti.





Anche il Gf Vip, uno degli show più seguiti dell’attuale programmazione, è stato mandato in onda con sostanziali modifiche: niente pubblico né ospiti in studio.

Per quanto riguarda Vite da Copertina i fan sono in attesa di conoscere quale sarà la reazione di Giovanni Ciacci e Eleonoire Casalegno che con la conduzione del programma erano sembrati un’ottima coppia televisiva. “Con Elenoire ci siamo presi per mano e abbiamo deciso di fare questo cammino insieme aiutandoci reciprocamente. Elenoire è più che un’amica, è una complice, è l’amica che non ho mai avuto”, aveva detto Ciacci a proposito della collega.