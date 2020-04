Veronica Burchielli bestemmia via social: è polemica

Veronica Burchielli ha bestemmiato? Lei smentisce categoricamente ma i suoi fan non perdonano.

Veronica Burchielli ha bestemmiato via social? L’ex volto di Uomini e Donne sosterrebbe di no e si sarebbe pubblicamente scusata con i fan, ma nel frattempo sui social è stata travolta da una vera e propria bufera.

Veronica Burchielli: la bestemmia

Mentre parlava con i fan in una diretta via social Veronica Burchielli si sarebbe lasciata sfuggire una bestemmia per una fetta di pastiera che le sarebbe sfuggita dalle mani. In pochissimo tempo l’ex volto di Uomini e Donne è stata travolta da una vera e propria bufera da parte dei fan, ed è stata costretta a scusarsi pubblicamente: “Anche se non fossi credente, partendo dal presupposto che io lo sono, non mi permetterei mai di essere maleducata né volgare. Io ho una famiglia e l’educazione mi è stata insegnata.

Già il fatto di aver caricato una storia dovrebbe farvi capire qualcosa, se avessi bestemmiato l’avrei caricata?”, ha dichiarato la giovanissima influencer che, a proposito della vicenda, sarebbe stata difesa via social anche da sua madre.





Di recente Veronica ha messo fine alla sua storia d’amore con Alessandro Zarino, ed è stata al centro di un gossip su un presunto flirt con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone (da lei stesso smentito). Di recente il rumor si sarebbe diffuso dopo che in molti, via social, avevano notato i frequenti like che la giovanissima influencer avrebbe messo all’ex fidanzato di Belen. Per il momento, a quanto pare, Veronica sarebbe single e con Iannone non ci sarebbe alcuna liaison sentimentale.