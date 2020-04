Tina Cipollari vittima di una truffa: “Saranno denunciati”

Tina Cipollari ha denunciatouna truffa commessa da una ditta dimagrante che ha usato illecitamente le sue immagini.

Tina Cipollari ha denunciato via social una truffa: una ditta di pillole dimagranti ha usato la sua immagine – senza il suo consenso – per sponsorizzare dei prodotti che l’opinionista non conoscerebbe neanche.

Tina Cipollari: la truffa online

Attraverso le sue Instagram stories Tina Cipollari ha mostrato tutta la sua furia per una truffa – a danni di malcapitati acquirenti – su alcune pillole dimagranti. L’opinionista di Uomini e Donne ha rivelato che la ditta in questione avrebbe utilizzato la sua immagine senza il suo consenso, e ha affermato che ricorrerà alle vie legali.

Non è la prima volta che a Uomini e Donne uno dei volti del programma viene utilizzato per truffe simili: una vicenda identica ha coinvolto in passato anche Maria De Filippi, che aveva utilizzato i canali ufficiali del programma per smentire di aver assunto uno degli integratori suggeriti da un sito online e che, secondo il portale, avrebbero procurato il suo incredibile dimagrimento.





Tina ha chiesto ai suoi fan di condividere il più possibile il messaggio, così che nessuno acquisti il prodotto perché tratto in inganno dalla sua foto. Nei mesi scorsi l’opinionista del dating show ha scherzato pubblicamente a proposito della sua dieta, rivelando a Uomini e Donne di aver preso diversi kg da quando si è fidanzata con Vincenzo Ferrara. Il fidanzato di Tina è un noto ristoratore fiorentino e entrambi condividerebbero l’amore per il buon cibo.

La bionda opinionista è tornata a scherzare sull’argomento “peso” anche durante la quarantena, dove avrebbe alquanto esagerato col cibo, assumendo qualche kg in più.