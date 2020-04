La notizia che Maria De Filippi è stata citata in tribunale per una dieta è una fake news: ecco cosa è successo alla nota presentatrice Mediaset

L’iconica Maria De Filippi è finita al centro di una clamorosa fake news. Stando a quanto circolato in rete negli ultimi giorni, la regina di Mediaset sarebbe di fatto finita al centro di una vicenda giudiziaria a causa di una dieta. Come molti avevano già ipotizzato, si tratta chiaramente di una bufala, in un periodo in cui il gossip ha forse bisogno di qualche spinta per via dell’epidemia da Coronavirus.

Maria De Filippi vittima del fake

A smascherare la notizia è stata l’addetta stampa della stessa presentatrice, che tramite i suoi profili Twitter e Instagram ha fatto le sue precisazioni. Ribadendo dunque che la fatidica intervista a Maria De Filippi è tutta un fake, la donna ha ammonito gli utenti a non comprare le pastiglie consigliate. “Lei non fa dieta, è un falso, non fatevi fregare i soldi!”.





Secondo quanto si legge nell’articolo fasullo, la padrona di casa di “Amici” e “Uomini e Donne” avrebbe fatto uso del sistema Ideal Slim per perdere peso.

Ma come precisato più volte dalla sua collaboratrice, questo sarebbe oltreché lontano dalla realtà. Allo stesso modo anche la citazione in tribunale di Maria De Filippi è solo l’ennesima truffa mediatica ai danni di una delle più grandi vip del mondo dello spettacolo italiano. Queen Mary ha sì un fisico tonico e asciutto, ma questo è dovuto solo a un’alimentazione sana e a tanto sport. A questo punto teniamo a consigliare di informarsi sempre su più funti prima di dare per vera o falsa una determinata notizia.