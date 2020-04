Uomini e Donne, Sammy e Giovanna: frecciatina nella notte alla tronista

A pochi giorni dalla ripartenza di Uomini e Donne, Sammy Hassan lancia una frecciatina a Giovanna Abbate: la reazione dei fan.

Uomini e Donne è pronto a tornare in onda con nuove puntate, ma ancora prima della ripartenza sembrano scoppiare le prime polemiche. Pare infatti che nella notte Sammy Hassan abbia lanciato una frecciatina alla tronista Giovanna Abbate, poco prima delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Dietro alle parole del ragazzo potrebbe nascondersi una polemica.

Uomini e Donne: Sammy e Giovanna

Il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 era stato sospeso a causa del coronavirus, ma dal 20 aprile tornerà in onda con nuove puntate. Giovanna Abbate è curiosa di scoprire e conoscere più a fondo i suoi corteggiatori attraverso le nuove modalità previste dopo l’emergenza. Ma a pochi giorni dalla ripresa arriva un messaggio di uno dei corteggiatori che pare opporsi alla messa in onda del programma.

“Non si può costruire nulla di solido su una grande bugia, meglio dire la verità”.

Sono queste le parole del corteggiatore del Trono Classico in una stories pubblicata su Instagram. A pochi giorni dalla ripartenza di Uomini e Donne (fermo a causa dell’emergenza coronavirus), Sammy Hassan lancia una frecciatina a Giovanna Abbate. O almeno molti l’hanno interpretata in questo modo.



Sammy ci sarà o non prenderà parte alla puntata? E quel suo messaggio era rivolto a Giovanna oppure è un legame che hanno immaginato soltanto i fan? Per il momento non è possibile anticipare nulla, ma scopriremo a breve come proseguirà la loro storia.