Ottime notizie per i tanti fan di Uomini e Donne: il dating show di Canale 5 sta per tornare in onda con le nuove puntate

Anche Uomini e Donne, come tantissimi altri programmi televisivi, ha subito un brusco arresto a causa dell’emergenza Coronavirus. Il dating show mariano avrebbe dovuto andare in onda fino al 20 marzo, ma pare che Maria De Filippi in persona abbia deciso di stopparlo anzitempo. La signora di Mediaset si sarebbe infatti allineata alla scelta del collega Paolo Bonolis, che ha interrotto Avanti un altro nonostante ci fossero diverse puntate già registrate del quiz preserale.

Uomini e Donne, le nuove puntate

Oggi è però giunta una novità che sarà certamente molto gradita ai tanti fan del programma. Uomini e Donne tornerà infatti in onda dopo Pasqua, ossia il prossimo lunedì 20 aprile, con delle puntate totalmente inedite. Chiaramente ci saranno molti cambiamenti, considerato che anche la corte mariana dovrà rispettare le nuove regole dettate dal governo per contenere il contagio da Covid-19.





Un indizio del ritorno del programma arriva peraltro direttamente da una delle storiche autrici e collaboratrici di Maria De Filippi.

Parliamo di fatto di Raffaella Mennoia, che sul suo profilo Instagram ha riportato un post molto esplicativo: