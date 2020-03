Uomini e Donne è stato sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus così come molti altri programmi televisivi.

Uomini e Donne avrebbe dovuto essere sospeso il prossimo 23 marzo, mentre fino ad allora i telespettatori erano in attesa delle nuove puntate del trono over (già registrate e anticipate dall’emittente televisiva). Purtroppo qualcosa deve aver costretto Mediaset a cambiare programma, e per questo il dating show non è stato mandato in onda già il 16 marzo.

Uomini e Donne sospeso

Anche Uomini e Donne è tra gli show che Mediaset ha deciso di sospendere a causa dell’emergenza Coronavirus. Del resto il programma senza il suo pubblico e senza la possibilità di sottoporre i protagonista a una vicinanza maggiore di quella prevista dalle ordinanze del Governo, sarebbe stato praticamente impossibile da realizzare. Fino al 23 marzo i telespettatori erano convinti di poter vedere almeno le puntate già registrate, mentre a sorpresa – e senza preavviso – l’emittente televisiva avrebbe deciso di sospendere il programma.





I fan di Uomini e Donne sono delusi e amareggiati dalla decisione, che ha visto sospendere anche numerosi altri show.

Della sospensione anticipata di Avanti un Altro! ad esempio si era lamentato lo stesso conduttore Paolo Bonolis, dichiarando di non aver capito come mai l’emittente televisiva avesse preso questa decisione nonostante le puntate fossero già state registrate.

Sono tanti i programmi che sono stati sospesi o rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus. Alcuni di essi, come Le Iene e Porta a Porta, sono stati annullati momentaneamente proprio perché dei casi positivi al virus sono stati all’interno degli show.