Franco Zanellato presenta Zoe, la sua nuova borsa icona

La nuova borsa di Franco Zanellato: Zoe, icona di felicità, natura, lungimiranza, rispetto e amore.

Franco Zanellato presenta la sua nuova borsa icona Zoe, lanciando l’hashtag #ZoEscape: un inno alla libertà, al ritorno alle origini primordiali, attraverso la natura e il rapporto con gli altri. L’invito del brand è quello di abbandonare l’individualismo tipico dell’età moderna, di allontanarsi dal trambusto cittadino e dal rassicurante torpore della quotidianità per riconnettersi con sé stessi e la propria felicità.

Zoe si propone come nuovo concetto di borsa e rappresenta, essa stessa, la scelta non convenzionale di Zanellato, che ha sempre determinato la propria personalissima strada da percorrere. Senza porsi limiti, indipendente dalle mode passeggere e impegnato nell’utilizzo di materiali quanto più naturali possibili, dedica la nuova linea a tutti coloro che hanno il desiderio incontenibile di fuggire da un’esistenza priva di libertà. Felicità, natura, lungimiranza, rispetto, amore. In una parola: #ZoEscape.

Nuova icona Zanellato, borsa Zoe per riconnettersi con la felicità

È l’alba sul Delta del Po e le tonalità rosa pastello irraggiate dal nuovo giorno rischiarano l’acqua e la terra rossa, grembo di vita, che riposa silenziosa. Qui, nella sua Terra, Franco Zanellato nota una figura femminile, una giovane in cui rivede l’essenza delle sue origini. È questa Musa a ispirare la borsa Zoe, la nuova icona della Maison vicentina.

Borsa Zoe è essenza di vita, il richiamo alle fertili terre venete

Della ragazza colpiscono il rosso dei capelli, il colore limpido degli occhi e il fascino di una bellezza ingenua, evocato da chi non sa di essere osservato. Un ulteriore particolare arricchisce quest’immagine, una grande borsa a spalla sembra avvolgerla in un morbido abbraccio.

Sono tutti elementi che confluiscono nella creatività di Franco Zanellato che anima la creazione della sua

nuova icona: Zoe, essenza di vita. La Maison vicentina s’ispira al silenzio e alla bellezza della natura nelle sue manifestazioni più semplici.

La borsa Zoe è un esplicito richiamo alle origini del fashion designer, le fertili terre venete, di cui viene espressa l’essenza più pura. Nelle forme infatti rimemora la sporta del contadino, ampia e resistente. Ed è proprio per affermare l’inscindibile rapporto con la terra che il primo prototipo era in tela.

Zoe, borsa in pelle PURA, nel rispetto della filosofia Recycle, Reduce & Reuse

La borsa Zoe è minimal chic, morbida e pratica, realizzata per accompagnare ogni istante della quotidianità. Presenta un nuovo concetto di Daily Bag e riconduce il consumatore a un utilizzo semplice e usufruibile. In misura media e baby, tutte le borse Zoe sono realizzate in pelle PURA, il primo pellame al mondo ad essere naturalmente bianco e metal free, realizzato in armonia con la natura secondo la filosofia del Recycle, Reduce & Reuse.

Un’altra caratteristica distintiva è la chiusura Logata con calamita semi automatica e galvanica Antique Gold. L’ispirazione dell’uso di una cintura che avvolge il corpo è un omaggio alla femminilità. La qualità esclusiva del pellame diventa una peculiarità che consente di scorgere l’expertise della Maison Zanellato: l’intera collezione SS 2020 è infatti contraddistinta da pellame PURA.

In una realtà dove la costante trasformazione definisce il trascorrere del tempo, con la sua nuova icona borsa Zoe, Zanellato guarda all’archè, al principio della vita, per raccontare una storia autentica.